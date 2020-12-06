В кальянной Москвы рассказали детали конфликта с журналисткой «России 1»

По словам администратора заведения, никто девушку силой не удерживал. Она отметила, что ситуация «на самом деле странная» и требует разбирательства, поскольку у работников кальянной также есть претензии к журналистке.

Она вела себя вызывающе: бегала по заведению, кричала, гостей пугала. Гости негативно на неё реагировали, — рассказала сотрудница изданию «Подъём».

Как ранее сообщалось, журналистку телеканала «Россия 1» против её воли удерживали в одной из кальянных Москвы, где съёмочная группа делала материал о нарушении мер по упреждению распространения COVID-19. По данным правоохранительных органов, речь идёт о заведении по адресу: Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 2. Отмечалось, что персонал не давал журналистке выйти из кальянной и нанёс ей телесные повреждения. При этом коллег пострадавшей, напротив, не пускали внутрь заведения.