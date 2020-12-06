В кальянной Москвы рассказали детали конфликта с журналисткой «России 1»

Сотрудники московской кальянной, которых журналистка телеканала «России 1» обвинила в насильственном удержании, рассказали свою версию происшествия.
По словам администратора заведения, никто девушку силой не удерживал. Она отметила, что ситуация «на самом деле странная» и требует разбирательства, поскольку у работников кальянной также есть претензии к журналистке.
Она вела себя вызывающе: бегала по заведению, кричала, гостей пугала. Гости негативно на неё реагировали, — рассказала сотрудница изданию «Подъём».
Как ранее сообщалось, журналистку телеканала «Россия 1» против её воли удерживали в одной из кальянных Москвы, где съёмочная группа делала материал о нарушении мер по упреждению распространения COVID-19. По данным правоохранительных органов, речь идёт о заведении по адресу: Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 2. Отмечалось, что персонал не давал журналистке выйти из кальянной и нанёс ей телесные повреждения. При этом коллег пострадавшей, напротив, не пускали внутрь заведения.
Тогда оператор позвонил в полицию и прибывший на место наряд правоохранителей вызволил девушку. Она отправилась в отделение, где написала заявление, в котором просит привлечь сотрудников кальянной к ответственности за нанесение телесных повреждений и нарушение противоэпидемических мер. По факту обращения журналистки проводится проверка, писал NEWS,ru.