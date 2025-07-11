Кальмар в шляпе: быстрая паста с морским поворотом

Иногда хочется чего-то необычного, но не слишком замороченного. В такие моменты я варю спагетти с кальмарами и болгарским перцем — просто, быстро, и вкус уносит на морское побережье.
Ингредиенты:
- паста (спагетти) — 200 г;
- кальмары — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- перец болгарский — 1–2 шт.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- сухой чеснок — 0,3 ч. л.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- соевый соус — 20 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Пока отвариваю пасту до альденте, на сковороде обжариваю лук с перцем. К ним быстро добавляю нарезанных кальмаров, специи и немного соевого соуса — жарю всего минуту, не больше, иначе будут резиновые. Затем соединяю все со спагетти, перемешиваю и накрываю крышкой — пусть напитается ароматами. Через пять минут — ресторан дома, и даже без фартука шефа!
Любите вареники, но ищете вариант без яиц? Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто следит за питанием или просто хочет попробовать что-то новенькое!