Кальмар в шляпе: быстрая паста с морским поворотом

Иногда хочется чего-то необычного, но не слишком замороченного. В такие моменты я варю спагетти с кальмарами и болгарским перцем — просто, быстро, и вкус уносит на морское побережье.

Ингредиенты:

паста (спагетти) — 200 г;

кальмары — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

перец болгарский — 1–2 шт.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сухой чеснок — 0,3 ч. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

соевый соус — 20 мл;

соль, перец — по вкусу.

Пока отвариваю пасту до альденте, на сковороде обжариваю лук с перцем. К ним быстро добавляю нарезанных кальмаров, специи и немного соевого соуса — жарю всего минуту, не больше, иначе будут резиновые. Затем соединяю все со спагетти, перемешиваю и накрываю крышкой — пусть напитается ароматами. Через пять минут — ресторан дома, и даже без фартука шефа!

Любите вареники, но ищете вариант без яиц? Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто следит за питанием или просто хочет попробовать что-то новенькое!