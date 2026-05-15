Калейдоскоп на клумбе: сажаете луковицу — цветет как тысячи оранжевых, фиолетовых и алых бабочек

Спараксис — это клубнелуковичный многолетник, цветение которого похоже на калейдоскоп, стайку экзотических бабочек или звезды оранжевого, желтого, красного, алого, фиолетового и белого цвета.

Цветет спараксис в конце мая — июне, а при весенней посадке цветение продлится с августа до самых заморозков. На одном стебле распускается до девяти бутонов, создавая плотный красочный ковер высотой от 15 до 60 см.

Посадка в мае проста: выберите самое солнечное и защищенное от ветра место с рыхлой питательной почвой и хорошим дренажем. Клубнелуковицы высаживают на глубину 5–8 см на расстоянии 8–10 см друг от друга, после чего обильно поливают.

Важно помнить: спараксис совершенно не переносит заморозков, поэтому в средней полосе и севернее клубни на зиму выкапывают, просушивают и хранят в сухом субстрате при температуре 5–8°C, а весной снова высаживают.

