15 мая 2026 в 16:45

Калейдоскоп на клумбе: сажаете луковицу — цветет как тысячи оранжевых, фиолетовых и алых бабочек

Фото: D-NEWS.ru
Спараксис — это клубнелуковичный многолетник, цветение которого похоже на калейдоскоп, стайку экзотических бабочек или звезды оранжевого, желтого, красного, алого, фиолетового и белого цвета.

Цветет спараксис в конце мая — июне, а при весенней посадке цветение продлится с августа до самых заморозков. На одном стебле распускается до девяти бутонов, создавая плотный красочный ковер высотой от 15 до 60 см.

Посадка в мае проста: выберите самое солнечное и защищенное от ветра место с рыхлой питательной почвой и хорошим дренажем. Клубнелуковицы высаживают на глубину 5–8 см на расстоянии 8–10 см друг от друга, после чего обильно поливают.

Важно помнить: спараксис совершенно не переносит заморозков, поэтому в средней полосе и севернее клубни на зиму выкапывают, просушивают и хранят в сухом субстрате при температуре 5–8°C, а весной снова высаживают.

Ранее были названы цветы для дачи, которые не нужно поливать, — выживут в засуху.

Юрист объяснил причины увеличения лимита сверхурочной работы
Пособник украинских террористов попал на 4,5 млрд рублей
Не поливаю, не укрываю — этот многолетник растет сам на песке и камнях, а цветет облаком до октября. Цветок — вечный ковер для сада
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Дарья Иванова
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

