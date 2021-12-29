Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Рамзан Кадыров заявил в ходе прямого эфира в Instagram, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина и главы кабмина Михаила Мишустина. Однако он может позвонить российскому лидеру при необходимости. Руководитель Чеченской Республики отметил, что ему никто не указывает «делать какие-либо заявления, в том числе и затрагивающие Украину».

У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. — NEWS.ru) и Владимира Путина, — рассказал Кадыров.

Он добавил, что ему никто не звонит, не говорит, чтобы он делал какие-то заявления.

Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам, — резюмировал Кадыров.

Ранее глава Чечни раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за антироссийскую риторику. Кадыров заявил, что если Зеленский продолжит текущую политику, то у России не останется иного выхода, как присоединить Украину, «чтобы решить там все вопросы».

Позже Кадыров заявил, что его недавние слова о возможном присоединении Украины к России являются его личным мнением.