Кадыров поздравил бойцов спецназа из Чечни, получивших краповые береты

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил семерых бойцов спецназа республики, получивших краповые береты в ходе резонансного мероприятия в Ставрополье. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил, что теперь в Чечне в спецподразделениях служат 43 «краповика».

Кадыров отметил , что право на берет в Ставропольском крае заслужили командир ОМОНа регионального управления Росгвардии Анзор Бисаев, командир группы быстрого реагирования СОБРа «Терек» Сайди Лорсанкаев. Также «краповиками» признаны бойцы спецполка «Север» Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев и Хизир Мусаев. Кроме того, новый статус получили Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из спецбатальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель движения «Краповых беретов», создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк опроверг сообщения в СМИ о драке во время сдачи нормативов в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» между инструкторами и представителями Чечни.