Кадыров: последователи всех религий могут комфортно жить в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал на тему веротерпимости российского государства.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кадыров написал, что в РФ каждый человек чувствует себя равноправным гражданином великой страны, несмотря на национальную и религиозную принадлежность. По его словам, религиозные конфликты сейчас можно увидеть в любой точке мира, и только в России «с этим вопросом полный порядок».

Кадыров отметил, что президент РФ Владимир Путин во время конференции с представителями разных конфессий внёс полную ясность в тему свободы вероисповедания.

На рабочем столе Владимира Владимировича лежали четыре важнейшие книги — Коран, Библия, Тора и Ганджур. Таким образом, президент наглядно показал, что в России к теме религии относятся с большим уважением. Со своей стороны долг каждого из нас — проявлять себя с самой лучшей стороны, беречь достижения и защищать родное государство. Это ответственная задача и для мусульман. Мы не должны допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров призвал всех, кто хочет видеть Россию «крепкой и могущественной», поддерживать Путина. Курс главы государства является залогом процветания, отметил глава Чечни.

Как передавал NEWS.ru, Кадыров ранее заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман страны совершать преступления, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Он призвал главу Франции прекратить «провокации и нападки на веру». Кадыров уверен, что в противном случае Макрон войдёт в историю как президент, «принимающий сумасбродные решения».