Кадыров попросил построить скромную мечеть его имени после своей кончины

Сотрудница фонда Елизаветы Глинки обвинила казаков в нападении на бездомных в Москве. Инцидент произошел днем 22 августа в Пятницком переулке рядом с офисом фонда.

Люди сидели на лавочках и ждали оказания помощи, когда к ним подскочило несколько мужчин в камуфляже, пишут «Такие дела». Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они...