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Михаил Щипанов
Кадыров попросил построить скромную мечеть его имени после своей кончины
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Сотрудница фонда Елизаветы Глинки обвинила казаков в нападении на бездомных в Москве. Инцидент произошел днем 22 августа в Пятницком переулке рядом с офисом фонда.
Люди сидели на лавочках и ждали оказания помощи, когда к ним подскочило несколько мужчин в камуфляже, пишут «Такие дела».
Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они...