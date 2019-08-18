Экс-президент и муфтий Чечни Ахмат Хаджи Кадыров отказывался подписывать соглашение о присоединении к России без референдума среди жителей республики. Об этом сообщил его сын, нынешний чеченский руководитель Рамзан Кадыров.
В интервью журналисту Руслану Курбанову на
Нет, я должен спросить это у своего народа, — процитировал Рамзан Кадыров своего отца.
По его словам, Ахмат Хаджи Кадыров всегда согласовывал важные вопросы с жителями Чечни.
Как писал News.ru, ранее Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после убийства первого руководителя республики Ахмата Кадырова. Главу российского государства он назвал «падишахом».