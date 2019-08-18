https://static.news.ru/photo/7ccb72f0-c1e8-11e9-a325-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Экс-президент и муфтий Чечни Ахмат Хаджи Кадыров отказывался подписывать соглашение о присоединении к России без референдума среди жителей республики. Об этом сообщил его сын, нынешний чеченский руководитель Рамзан Кадыров.

В интервью журналисту Руслану Курбанову на YouTube-канале On TV Кадыров-младший рассказал следующее: когда у экс-главы республики спросили, будет ли он подписывать документ, тот ответил отрицательно.

Нет, я должен спросить это у своего народа, — процитировал Рамзан Кадыров своего отца.

По его словам, Ахмат Хаджи Кадыров всегда согласовывал важные вопросы с жителями Чечни.

Как писал News.ru, ранее Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после убийства первого руководителя республики Ахмата Кадырова. Главу российского государства он назвал «падишахом».