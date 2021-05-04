Кабмин утвердил виды контроля для системы досудебного обжалования

https://static.news.ru/photo/19c47394-acd0-11eb-aa16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство утвердило список видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования, сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для 62 видов государственного контроля с первого июля 2021 года начнёт действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов, — говорится в сообщении.

В перечень включены 19 контрольных ведомств, в числе которых ФНС, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время система досудебного обжалования решений данных госорганов работает в пилотном формате. В рамках эксперимента на Едином портале государственных и муниципальных услуг заработал специальный сервис.

Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы её рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб чётко регламентирована: на ответ заявителю даётся 20 рабочих дней, — уточнили в кабмине.

Сервис основывается на частых жизненных ситуациях, с которыми граждане и представители бизнеса сталкиваются в рамках общения с контролирующими органами. Вся работа проводится поэтапно, прийти к её завершению планируется к 1 января 2023 года, когда новый механизм будет внедряться для всех видов контроля, регулирующихся законом о госконтроле.

В пресс-службе добавили, что система позволит сделать взаимодействие граждан и предпринимателей с госорганами более комфортным, а также снизить временные и финансовые издержки.

Ранее стало известно, что правительство приняло решение ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к информации некоторых отечественных компаний.