Иностранным аудиторам запретят проверять ряд российских компаний

https://static.news.ru/photo/fbdf6bf0-a75b-11eb-a0fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ приняло решение ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к информации некоторых отечественных компаний. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на постановление кабмина № 622, которое вступит в силу 29 апреля.

Согласно документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки, кредитные организации, депозитарии, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием пенсионных накоплений.

Кроме того, аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранного юрлица или международной компании, запретят проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, торговых сетях и на предприятиях оборонного комплекса. В перспективе эти ограничения могут распространиться и на российские компании, находящиеся под западными санкциями.

По сути, это ограничение доступа таких крупных иностранных аудиторских компаний, как Deloitte, KPMG, PwC, EY. Для иностранных международных аудиторов это весьма болезненное решение — они потеряют большую часть клиентов, выручки и данных, которые аккумулируют, — пояснил изданию доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Эксперты прогнозируют проблемы и российским компаниям, которые собираются выходить на международные рынки. Без финансового отчёта, заверенного крупной международной компанией, брать кредиты им будет практически невозможно.

Ранее эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что сейчас не самое благоприятное время для открытия бизнеса в финансовом секторе, поскольку эта отрасль находится под серьёзным контролем со стороны государства. Всё, что касается банков, страхования, микрокредитования и ломбардного бизнеса, — это всё сейчас либо уже урегулировано достаточно серьёзно и требует определённой финансовой базы за плечами, определённой устойчивости бизнеса, либо будет повышаться градус регулирования в ближайшее время.