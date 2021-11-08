Кабмин поддержал законопроект об отмене обязательного техосмотра
Сергей Попов
Сергей Попов
14:29, 08 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для автовладельцев, сообщает ТАСС. При этом в кабмине отметили, что документу требуется небольшая доработка.
В частности, в отзыве кабмина отмечается, что проверка выполнения требований к транспорту при изменении его конструкции должна будет осуществляться в форме предварительной техэкспертизы конструкции на предмет возможности её изменения, как это предусмотрено техрегламентом Таможенного союза. В правительстве предложили внести необходимые правки, чтобы документ соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе.
На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания, — цитирует агентство отзыв кабмина.
Законопроект был подготовлен группой парламентариев от фракции «Единая Россия» и внесён в Госдуму в середине сентября. Предполагается, что его рассмотрение в первом чтении может состояться в ноябре.
В случае его принятия от техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые исключительно в личных целях. Техосмотр будет иметь место только при постановке автомобиля на учёт, смене владельца и изменении конструкции, а также при замене основных агрегатов ТС старше четырёх лет.