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22 июня 2026 в 18:00

Кабачок и немного фарша — смешиваю, жарю и подаю на ужин со сметаной вместо тяжелых блюд

Фото: D-NEWS.ru
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Сытные оладьи из кабачка и куриного фарша — это быстрый, полезный и очень вкусный ужин, который готовится в разы проще котлет или запеканок. Нежные кабачки делают оладьи сочными, куриный фарш добавляет белок, а зелень и специи — аромат. Блюдо получается легким, но сытным.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (300 г), 300 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачок, фарш, яйцо, муку, рубленую зелень, соль и специи. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить сытную версию кабачковых оладий и посоветовала для пикантности добавить в массу перед жаркой мелко нарезанный лук или чеснок.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак по-дачному из кабачков и яиц.

Проверено редакцией
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