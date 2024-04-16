Известный российский банк обвинили в нечестной рекламе ФАС возбудила новое дело против Альфа-Банка из-за рекламы по радио

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Федеральная антимонопольная служба возбудила новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для этого послужил аудиореклама, которая распространялась в эфире радио. Теперь кредитной организации грозит крупный штраф.

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк». Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита, — говорится в сообщении.

ФАС возбудила дело после обращения в службу мужчины, который пожаловался на рекламу Альфа-Банка на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 миллионов рублей, при этом другие существенные условия кредитования указаны не были. Кроме того, отмечается, что продукт Альфа-Банка назывался в рекламе «лучшей ипотекой в России» без указания объективных критериев.

Ведомство сочло, что такая реклама может вводить в заблуждение потребителей. В службе пришли к выводу, что Альфа-Банк нарушил закон о рекламе, размещая ее на радио.

9 апреля ФАС также возбудила дело против Альфа-Банка из-за рекламы по телевизору. В ведомстве отметили, что в рекламном ролике была указана информация, что продукт Альфа-Банка является «лучшей программой лояльности», а объективные критерии сравнения прописывались мелким шрифтом в поясняющей сноске в течение короткого времени.