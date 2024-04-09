Известный российский банк обвинили в нарушении закона ФАС возбудила новое дело против Альфа-Банка из-за рекламы по телевизору

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы возбудили новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для этого послужил рекламный ролик финансовой организации, который распространялся в эфире федерального канала. В случае доказательства вины Альфа-Банку грозит штраф.

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушения рекламного законодательства. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, — сказано в сообщении.

Кроме того, в рекламном ролике была указана информация, что продукт Альфа-Банка является «лучшей программой лояльности», а объективные критерии сравнения прописывались мелким шрифтом в поясняющей сноске в течение короткого времени. По мнению ФАС, такая подача информации не позволяет клиентам полноценно ознакомиться с предложением банка и может вводить их в заблуждение.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка после обращения гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты. Как подчеркнули в ведомстве, в сноске к ролику были указаны данные о том, что «обслуживание в 1-й год — 0 рублей, со 2-го — 990 рублей». Однако, по мнению ФАС, форма и продолжительность демонстрации этих сведений не позволяли клиентам вникнуть в их суть.