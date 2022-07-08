«Известия»: в России изменят правила получения пенсионных накоплений

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти планируют стимулировать граждан делать долгосрочные накопления в рамках новой пенсионной реформы, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий. Отмечается, что для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Уже 15 июля правительство и Центробанк внесут законодательные изменения в рамках проекта.

Для обеспечения долгосрочности вложений обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет, — сказано в публикации.

При этом государственное софинансирование, по информации издания, предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию.

Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк ранее заявил, что ежегодно можно получать налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей за средства, внесённые в негосударственные пенсионные фонды. Эксперт при этом уточнил, что максимальная база подобного вычета — 120 тысяч рублей. По его словам, оптимальной пенсией являются выплаты в размере 60–70% от утраченного заработка. Он порекомендовал реинвестировать средства, чтобы увеличить сумму накоплений.