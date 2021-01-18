«Известия»: цены на услуги связи вырастут в 2021 году на 15%

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В 2020 году рост цен на услуги связи для россиян фиксировался в районе 10%. В этом году расходы увеличатся ещё на 15–16%, считают аналитики агентства Content Review.

Они рассказали газете «Известия», что больше всего заплатят те пользователи, кто уже сидит на дорогих пакетах. Людям, которые пользуются дешёвыми тарифами, наоборот, повезёт — регуляторы заявили, что оснований для роста цен нет. Например, голосовые звонки и Интернет в недорогих сегментах не изменятся в цене.

Аналитики считают, что больше всего удорожание коснётся тех, кто ежемесячно платит от 500 до 900 рублей.

Допуслуги, такие как облачное хранение данных, раздача Интернета другим устройствам для тарифов с безлимитным Интернетом и международный роуминг, тоже влетят абонентам в копеечку.

Удорожание услуг связи будет происходить в коридоре 10–15% от текущих цен и <...> затронет абонентов, использующих средние тарифные планы от 500 до 700 рублей, — считает руководитель управления разработки компании АТОЛ Вадим Большаков.

Ещё одним важным фактором роста цен на услуги связи станет внедрение сетей 5G, считают специалисты. Ведь операторам придётся серьёзно потратиться на инфраструктуру. Ранее сообщалось, что каждый крупный оператор может выложить на это от 130 млрд до 165 млрд рублей в 2020–2027 годах.

Немалое влияние на цены оказала, конечно, и пандемия. Операторы много потеряли на офлайн-продажах (магазинных продажах). А также курс доллара, из-за которого становится дороже телекоммуникационное оборудование.

Потеря выручки из этого направления будет постепенно компенсироваться увеличением стоимости услуг связи, — отметил Большаков.

Операторы пока не делают громких заявлений о повышении цен на свои услуги. А вот Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что на данный момент нет оснований для повышения тарифов на сотовую связь.

Ранее NEWS.ru писал, что операторов связи могут обязать давать Роскомнадзору доступ к сетям «в целях установки технических средств контроля». Авторы инициативы отмечают, что Роскомнадзор и его территориальные органы сталкиваются с проблемами в попытках контролировать каналы, распространяющиеся исключительно в кабельной сети связи.