https://static.news.ru/photo/864c729e-4329-11ea-9dad-fa163e074e61_660.jpg Автозак у въезда на территорию ФКУ ИК-1 УФСИН России по Московской области, где отбывала наказание гражданка Израиля Наама Иссахар Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая за контрабанду наркотиков, освобождена из колонии, расположенной в Подмосковье.

По словам источника в правоохранительных органах, израильтянка вышла на свободу в соответствии с указом президента РФ о помиловании, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар.

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж. Свою вину она признала частично.