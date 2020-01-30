Гражданка Израиля Наама Иссахар, осуждённая за контрабанду наркотиков, освобождена из колонии, расположенной в Подмосковье.
По словам источника в правоохранительных органах, израильтянка вышла на свободу в соответствии с указом президента РФ о помиловании,
Как писал NEWS.ru, 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар.
Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж. Свою вину она признала частично.
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