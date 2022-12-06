«Издевательство»: в РПЦ отреагировали на отказ от крещения на Украине Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что отмена православного крещения на Украине является раскольническим поступком

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отмена православного крещения на Украине является абсолютно раскольническим поступком, заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе. Он отметил, что произошло самое откровенное издевательство над самим таинством. Кипшидзе подчеркнул, что на Украине совершают крещение, находясь в расколе.

И это в полной мере характеризует ПЦУ. Так что, в любом случае, ПЦУ, сама являясь раскольнической, не имеет никакого этического права делать подобные заявления, — сказал представитель РПЦ.

Ранее в течение нескольких недель сотрудники СБУ проводили обыски на объектах УПЦ. Были найдены «пророссийская литература и миллионы наличных — более 2 млн гривен ($54 тыс.), $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил обыски украинских спецслужб в монастырях с боевыми действиями. Российские эксперты убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский перешел к использованию религиозной темы для обострения ситуации, ища врагов в украинском обществе.

Также сообщалось, что под врагами понимают представителей УПЦ, несмотря на то что в мае нынешнего года Украинская православная церковь провела собор, заявив о независимости от Московского патриархата. Но киевские власти не верят в настоящую независимость этой церкви от Москвы.