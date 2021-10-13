Избитый в метро бармен отреагировал на шутку Нурмагомедова про дагестанцев

Избитый в метро Москвы 25-летний бармен Роман Ковалёв в беседе с NEWS.ru отреагировал на шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о медали главы СК РФ Александра Бастрыкина для бойца UFC Конора Макгрегора. Пострадавший заявил, что «положительно относится к юмору» и думал, что новость про реакцию Нурмагомедова — фейк.

Я всегда положительно отношусь к юмору, сначала думал фейковая новость, — отметил Ковалёв.

Нурмагомедов ранее пошутил над Конором Макгрегором и вручением медали избитому в подземке Роману Ковалёву. Соответствующий пост с изображением Макгрегора он опубликовал в сторис своего Instagram. Публикацию он дополнил словами: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе. Тогда на Макгрегора со спины напал родственник Хабиба Абубакар Нурмагомедов.

Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Ранее экс-боец смешанного стиля, первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров прокомментировал шутку Хабиба Нурмагодмедова про «медаль от Бастрыкина за избиение дагестанцами Конора Макгрегора». Тактаров нецензурно выразился в адрес Нурмагомедова и попросил не звонить ему по этому поводу.