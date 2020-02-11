https://static.news.ru/photo/1d8a4eb0-4cd5-11ea-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили временно ограничить проведение экскурсий из-за роста заболеваемости у граждан.

С таким предложением на пленарном заседании выступил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, тысячи людей, которые посещают Госдуму, создают для парламентариев некое «эпидемиологическое напряжение».

Он также отметил, что его информация касается эпидемиологической ситуации с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями, поскольку в большинстве субъектов РФ «превышен немного» эпидемиологический порог.

Как пишет «Интерфакс», экскурсии в Госдуму проводятся в дни заседаний палаты для групп численностью до 25 человек продолжительностью не более одного часа. Экскурсанты посещают фракции, а также присутствуют на гостевом балконе во время заседания палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемиологический порог гриппа типа B и ОРВИ превышен в 23 субъектах Российской Федерации. Больше всего зафиксировано случаев заболевания среди детей от трёх до шести лет и от семи до 14 лет.