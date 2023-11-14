Из-под носа у Гитлера: как Западная Украина вошла в состав СССР

Фото: РИА Новости

Депутаты Верховного Совета Западной Украины держат текст обращения о принятии Западной Украины в состав УССР

В 1930-е годы, после Первой мировой, Гражданской и советско-польской войн, Украина оказалась поделена между тремя государствами: Чехословакией, Польшей и СССР. И если в Стране Советов для украинцев была создана отдельная республика, то в других государствах у них не было даже зачатков автономии. «Украинский вопрос» стал одним из самых проблемных в Восточной Европе, чем и попытались воспользоваться нацисты, строя планы против Советского Союза. К моменту их вторжения в Польшу в 1939 году ситуация изменилась, и Москве пришлось действовать решительно. Как это было — в материале NEWS.ru.

Как нацисты настраивали Польшу против СССР

В 1938 году Берлин начал подталкивать Варшаву к созданию альянса против СССР. Первые шаги были сделаны 1 октября, когда польского посла пригласили к главе нацистского МИД Иоахиму Риббентропу, который заявил, что «в случае польско-советского конфликта правительство Германии займет по отношению к Польше позицию более чем доброжелательную». При этом, как сообщал посол, «Риббентроп дал ясно понять, что правительство Германии оказало бы помощь». А для того чтобы подтолкнуть Варшаву к большей сговорчивости, немцы намекнули, что хорошо отнесутся к польской оккупации части Чехословакии — Тешинской области, где более трети населения составляли поляки.

Так Польша поучаствовала в разделе своего южного соседа в рамках «Мюнхенского сговора» 1938 года. «Немецкий капкан» для страны был готов. Его концепция, которую Адольф Гитлер обсуждал со своим окружением, была довольно простой. Польше надо было оставить узкий коридор действий, в рамках которого у нее будет только один выход — стать сателлитом рейха, согласиться на все его условия и по итогам в качестве младшего партнера участвовать в войне с СССР.

Фото: Global Look Press Адольф Гитлер и Йозеф Бек

Для этого же Берлин предусматривал создание военных союзов с Прибалтийскими республиками, что было сделано уже весной 1939 года. В Румынии нацисты добились максимально возможного политического и экономического преобладания, страна де-факто стала чем-то средним между колонией и протекторатом рейха. Но что еще важнее: в марте 1939 года Венгрия оккупировала Закарпатскую Украину, которая когда-то входила в состав Чехословакии.

Польские власти, не имеющие ничего против ликвидации своего южного соседа, крайне болезненно воспринимали наличие у себя под боком непризнанного украинского образования. «Вопрос о Карпатской Руси имеет для нас решающее значение. Вы видите, какое беспокойство вызывает этот вопрос в наших украинских областях. Мы подавляли и будем подавлять это беспокойство», — заявлял на встрече с Риббентропом глава польского МИД Юзеф Бек. В рамках торга за будущий военный союз с рейхом Варшава сделала предложение ликвидировать этот «украинский национальный очаг», чтобы потом участвовать в совместном походе против СССР: «Если Карпатская Русь отойдет к Венгрии, то Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину».

Фото: Scherl/Global Look Press Иоахим фон Риббентроп

Однако, изолировав Польшу со всех сторон, Берлин так и не добился от нее передачи рейху Данцига и всего коридора, отделявшего Восточную Пруссию от немецкой Померании. Нацисты тщетно обещали Варшаве компенсацию за счет Советской Украины и выхода к Черному морю. Власти страны отказались, и к концу марта 1939 года в Берлине решили, что единственный способ оказать на Польшу давление — воевать с ней. Планы вторжения были представлены уже в апреле. На июль — август была запланирована атака с нескольких направлений. Предполагалось разгромить польские армии в течение 2 недель.

Как реагировал СССР на планы нацистов

Советское руководство знало обо всех планах нацистов, а также о переговорах Польши и рейха и на протяжении 1938-го и первой половины 1939 года тщательно готовилось к надвигающемуся кризису. Планы по выпуску военной продукции были увеличены. Численность войск Красной армии росла на сотни тысяч солдат и офицеров ежегодно.

Параллельно с этим СССР пытался создать систему коллективной безопасности в восточной Европе, но из этого ничего не получалось. Лондон и Париж вели свою игру и четких гарантий не давали. Румыния была полностью зависима от рейха. Турция стремилась держаться в стороне от любых военных приготовлений, она боялась, что ее втянут в очередную мировую бойню. Воспоминания о Первой мировой в стране были слишком сильны.

Фото: Федор Кислов/РИА Новости Иосиф Сталин (справа)

Что касается Польши, то она с одной стороны поссорилась с рейхом, а с другой — отказалась союзничать с СССР, предлагавшим свою военную протекцию. Варшава заявляла об отсутствии гарантий того, что, вступив на ее территорию, Красная армия уйдет. Польша оставалась наедине с нацистским рейхом, защищенная не самой могучей армией и англо-французскими гарантиями военной солидарности. По факту последние ничего не стоили. Варшава убедилась в этом на собственном опыте уже в сентябре 1939 года. Польские армии были разгромлены прямо по нацистскому плану, и вермахт стал быстро приближаться к советским границам.

Как Германия использовала украинских националистов

Планируя вторжение в Польшу, Германия собиралась максимально использовать украинские национальные движения. Летом 1939 года Организация украинских националистов (ОУН) (в современной России признана экстремистской и запрещена. — NEWS.ru) готовилась принять участие в боях как союзник рейха в рамках объединенных словацко-украинских соединений. Тренировали националистов представители Абвера — нацистской разведки, а курировали непосредственно ее руководитель Вильям Канарис и глава дивизии спецназначения «Бранденбург» Эдвин фон Лахузен. Задачей украинских союзников рейха были отвлекающие операции, диверсии и посильная военная помощь наступлению немецких войск. Им надо было сковать польские части на пограничных со Словакией территориях.

В благодарность за помощь одному из руководителей ОУН Андрею Мельнику немецкая сторона обещала создать независимое украинское государство в юго-восточной Польше. Именно Канарис с Лахузеном на встрече с руководством ОУН в Вене в начале сентября прямо утверждали, что украинским националистам позволят создать свою страну по соседству с Советской Украиной.

Заявления руководства Абвера не расходились с установками нацистов. Во время особого совещания 12 сентября Гитлер также заявил, что на территории оккупированной Польши будет создана лояльная рейху Украина (Галиция и Волынь). Большая часть польских земель, по его идее, должна была составить еще одно лояльное Берлину государство, как и Литва. Таким образом планировалось создать «санитарный кордон» между Берлином и Москвой.

Фото: Scherl/Scherl/Global Look Press Адольф Гитлер

Военно-политическое руководство рейха ставило Абверу задачу организовать восстания ОУН на территориях Восточной Польши. Их целью должна была стать не только смена власти, но и диверсии, а также уничтожение польского и еврейского населения.

Сообщения обо всех этих договоренностях ложились на стол руководителям СССР, что заставляло их спешить. Иосифу Сталину не нравились попытки немцев разыгрывать «национальную карту», так как положение советской власти на Украине было несколько подорвано как голодом 1932–1933 годов, так и массовыми репрессиями 1937–1938 годов.

Но еще большие опасения в Москве вызывало само создание враждебного плацдарма рядом с Украинской ССР, на территории которой в тот момент были сосредоточены одни из крупнейших предприятий советской индустрии и сельского хозяйства.

Фото: РИА Новости Карта Украинской Советской Социалистической Республики. Репродукция

Беспокойство у Сталина вызывало и то, что нацисты настойчиво планировали создать «антисоветский санитарный кордон» по всей западной границе СССР. В случае войны, в неизбежности которой Москва была уверена, «кордон» превращался в плацдарм, с которого Берлину и его сателлитам было удобно нанести удар по всем направлениям: в сторону Прибалтики и далее на Ленинград, через Белоруссию на Москву и на юге через Украину в направлении Волги и Кавказа. Действовать СССР надо было быстро, и других вариантов, кроме присоединения части Польши, уже не оставалось.

СССР начал военную и дипломатическую подготовку к «освободительному походу в Польшу».

Как в Польше встретили Красную армию

Хотя в Москве надеялись, что польская армия не окажет мощного сопротивления, уже с первых чисел сентября войска Киевского и Белорусского военных округов были приведены в боевую готовность. Были отозваны из увольнения более 300 тысяч солдат и офицеров. Из состава Московского округа выделилась отдельная армия, которую перебросили на границу с Польшей.

Все это время Берлин по дипломатическим каналам давил на Москву, пытаясь заставить ее выступить против Польши на стороне Германии. Риббентроп открыто намекал Молотову, что Союз может «упустить свое» и лишиться сферы влияния — вермахт захватит всю территорию Польши сам.

Красная армия была готова к выступлению 14 сентября. Однако Советский Союз оттягивал наступление до последнего, пока, как выражался Молотов, польское правительство окончательно не пало. РККА начала действовать только 17 сентября. При этом СССР смог в итоге избежать прямого участия в совместных с немцами операциях: во многом благодаря грамотным дипломатическим формулировкам, что целью Москвы являлась защита «меньшинств».

Фото: РИА Новости Советские войска в Польше

В момент советского вторжения в Польше уже начался тотальный хаос, Варшава была в осаде.

Население восточной части страны приветствовало ввод Красной армии. Польские дивизии, которые наполовину состояли из местного населения, сдавались без какого-либо сопротивления. Редкие бои случались лишь тогда, когда Красной армии приходилось встречаться с локальными силами самообороны и жандармами. В ряде случаев, как это было во время однодневного боя за Гродно, местное население — евреи, белорусы, украинцы — помогали армии вторжения. Погибающей Польше никто не сочувствовал.

При этом попытки ОУН поднять по заданию нацистской разведки восстание в тылу отступающих польских армий провалились. Украинским националистам не удалось сагитировать людей себе на помощь, их выступления были малочисленными и быстро подавлялись польскими жандармами и военными.

Как было организовано присоединение Западной Украины

Процедура пограничного разграничения между СССР и Третьим рейхом 4 октября 1939 года облегчила задачу присоединения Западной Украины к Украинской ССР.

По настоянию Никиты Хрущева, руководившего Советской Украиной, в Галицию и на Волынь командировалось более 4000 советских и партийных работников. Была быстро собрана Народная рада, которая уже на первом своем заседании озвучила проект присоединения к Советской Украине, эти планы быстро получили поддержку из Москвы и Киева.

Фото: РИА Новости Никита Хрущев в Львовской области

На местах началась подготовка к выборам в советские органы власти. 14 ноября член полномочной комиссии Народного Собрания Западной Украины докладывал на сессии Верховного Совета СССР: «В выборах участвовали из 4 766 275 избирателей 4 433 997 человек, то есть 92,83%. <...> За кандидатов, выдвинутых сельскими комитетами, собраниями рабочих, интеллигенцией, собраниями рабочей гвардии, Временными управлениями, голосовали 4 032 154 человека, то есть 90,93% всех тех, которые вообще голосовали».

Таким образом, просоветские депутаты получили абсолютное большинство. После голосования было выдвинуто положение о немедленном присоединении Западной Украины к СССР. Наказ был озвучен прямо во время сессии Верховного Совета 14 ноября и в тот же день принят. Так Галиция и Волынь вошли в состав Советской Украины. В 1940 году СССР вернул Бессарабию, аннексированную Румынией во время Гражданской войны, после чего юг ее территории также вошел в состав Советской Республики.

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