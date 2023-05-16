IT-эксперт рассказал о двукратной утечке данных почти всех россиян за год IT-эксперт Казарян посоветовал россиянам смириться с утечками персональных данных

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За последний год персональные данные примерно всех граждан России в среднем дважды попадали в Сеть, предположил в беседе с RTVI генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Он предложил гражданам «смириться» с этим фактом, поскольку значительная часть персональных данных жителей России «уже есть в Сети, может быть, в даркнете, и с этим ничего не сделаешь».

Утечек стало гораздо больше. К сожалению, персональные данные примерно всех россиян за последний год утекли, видимо, по два раза, — отметил эксперт.

По его словам, об этом свидетельствуют в том числе данные Центробанка России, согласно которым число мошенничеств стало больше и значительно выросло в 2022 году.

Как отметил Казарян, сегодня необходимо сфокусироваться на поиске злоумышленников и на пресечении телефонных мошенничеств с подменой номера, подделки сим-карт и так далее, чтобы аферисты не могли нанести реальный финансовый ущерб гражданам.

Издание сообщает, что в прошлом году из-за утечек данных в открытом доступе в интернете оказались персональные сведения примерно 75% граждан РФ.

Ранее мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал компанию VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей почтового сервиса mail.ru. Организацию признали виновной в нарушении требований закона «О персональных данных» и предоставлении неправомерного доступа к данным пользователей.