VK оштрафовали за утечку данных пользователей Суд оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей mail.ru

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Мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал компанию VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей почтового сервиса mail.ru, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Мария Михайлова. Организацию признали виновной в нарушении требований закона «О персональных данных» и предоставлением неправомерного доступа к данным пользователей.

ООО «ВК» признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, — сказала Михайлова.

Суд принял во внимание результаты предварительного внутреннего расследования компании, где причиной инцидента называется проникновение внешнего злоумышленника в тестовый контур IТ-инфраструктуры оператора.

Ранее мировой судья Симоновского района Москвы оштрафовал ФГУП «Главный радиочастотный центр» на 30 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников. Предприятие связи входит в структуру Роскомнадзора. Суд постановил, что оно не обеспечило конфиденциальность персональных данных сотрудников и не защитило их от неправомерного доступа.

Специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачев объяснил, что утечка данных может принести компании от 1 до 15 млн рублей, так как продажа личных данных клиентов на черных рынках превратилась в «отличный бизнес». По его словам, штраф для компании при этом будет составлять около 500 тысяч рублей.