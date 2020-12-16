IT-эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства

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Россияне могут обезопасить свои персональные данные и финансы от злоумышленников, если будут использовать онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве. Такой совет дал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Таким образом, использовать финансовые сервисы и посещать различные сайты в Интернете следует, чередуя гаджеты. По словам эксперта, «эти два мира не должны пересекаться». Лучше всего вовсе не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации, добавил он.

Ляпунов отметил, что люди нарушают правила так называемой кибергигиены прежде всего потому, что так удобнее — придумать один легко запоминающийся пароль и использовать его для всех аккаунтов. Однако важно понимать, что, получив логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищённом ресурсе — например, в интернет-магазине, злоумышленники непременно попытаются использовать их для взлома остальных учётных записей жертвы.

Это среди прочего может быть и онлайн-банк. Таким образом, удобство может в конечном итоге слишком дорого стоить.

Первое правило — парольная политика: длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять, — приводит совет Ляпунова РИА Новости.

Среди других важных правил кибербезопасности — своевременная установка обновлений программ или операционных систем. Если на смартфоне, планшете или стационарном компьютере не установлено 10 обновлений, пользователь уже в опасности, подчеркнул эксперт.

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