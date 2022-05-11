«Сколько ни вливай»: IT-эксперт объяснил, почему Rutube не замена YouTube Создатель kremlin.ru назвал перспективы Rutube стать полноценной заменой YouTube туманными

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Эксперт в области IT, главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер в беседе с NEWS.ru прокомментировал будущее Rutube после хакерских атак. По его мнению, в том состоянии, в котором сейчас пребывает видеохостинг, судьба очень туманна. Сбой в работе платформы произошёл 9 мая, восстановительные работы находятся на завершающей стадии.

С текущим руководством и тем руководством, которое было всё это время, и их продуктовой стратегией результат будет практически нулевой, сколько денег ни вливай, потому что цели сделать его российским YouTube были, финансирование было, а результата нет. Если мы хотим создать альтернативу, имеет смысл сделать другой сервис, второй. Если говорить о взломе, который произошёл, то с большей долей вероятности это сотрудники, которые работают или работали в Rutube, то есть это внутренняя такая история. Конечно, после взлома они восстановят значительную долю информации, правда, займёт это определённое время. С большой долей вероятности этот взлом не критичен, — сказал Геллер.

По его мнению, параллельно стоит создать иной сервис с новой продуктовой стратегией — «не быть отличным от YouTube, потому что он конкурент, а быть таким же, как YouTube». Это должна быть синхронная платформа, к которой привыкли пользователи, и государство должно потратить много денег на маркетинговую составляющую.

На старте, когда только родилась идея Rutube, была задача сделать его альтернативой YouTube, но видеохостинг не выдержал конкуренции по понятным причинам. Стратегия была изменена на быть чем угодно, только не YouTube. Поэтому он не может являться полноценной заменой. Rutube создавался как другая платформа, с другими целями, чтобы выживать в этой конкурентной середе. Сейчас вводные изменились и нужно действовать иначе, — подытожил Геллер.

Сбой в работе платформы произошёл 9 мая. Источник издания The Village считает, что причиной проблем сайта Rutube является утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удален код сайта». IT-специалист считает, что хостинг «не подлежит восстановлению».

Он отметил, что на такой случай предусмотрены бекапы. Однако в этой ситуации проблема в том, что владельцы платформы не понимают, есть ли у хакера по-прежнему доступ или уже нет. Уточняется, что видеоконтент не пострадал.