Источник: взлома базы МВД РФ с данными водителей не было

https://static.news.ru/photo/ea3bd70a-d572-11ea-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взлома информационных систем МВД РФ, из-за которого могла произойти утечка данных водителей, не было.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было. <...> Система в целом работает стабильно, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что попытки атак на серверы МВД фиксируются, однако они происходят нечасто.

Отмечается, что в правоохранительных органах не исключают вероятности утечки данных из страховых компаний или многофункциональных центров.

Ранее личные данные около миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Даркнете. База актуальна на конец 2019 года. Продавец оценивает её в $1500, писал NEWS.ru.