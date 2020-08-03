Источник: взлома базы МВД РФ с данными водителей не было

Взлома информационных систем МВД РФ, из-за которого могла произойти утечка данных водителей, не было.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было. <...> Система в целом работает стабильно, — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что попытки атак на серверы МВД фиксируются, однако они происходят нечасто.
Отмечается, что в правоохранительных органах не исключают вероятности утечки данных из страховых компаний или многофункциональных центров.
Ранее личные данные около миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Даркнете. База актуальна на конец 2019 года. Продавец оценивает её в $1500, писал NEWS.ru.
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