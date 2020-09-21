Источник: отравляющих веществ на вещах Навального не выявлено

https://static.news.ru/photo/e6466d7c-fc0a-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: rc-sme.ru

Эксперты не обнаружили никаких опасных веществ в личных вещах Алексея Навального. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В его личных вещах никаких опасных, запрещённых, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено, — сообщил источник ТАСС.

Ранее сам оппозиционер рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали одежду, в которой он был в день отравления. Оппозиционер потребовал вернуть вещи, так как прошли 30 дней, отведённые законом на доследственную проверку. Он уверен, что российские силовики использовали следственные действия, чтобы скрыть улику.

20 августа 44-летний Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского оппозиционера стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым якобы отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. В Кремле требуют от Берлина предоставления проб Навального, заявляя, что при обследовании в РФ ядов в его организме обнаружено не было. Германия отказывается передавать биоматериалы из-за несогласия на это самого пациента, писал NEWS.ru.