Исследователь «ЭпиВакКорона»: видимо вакцина получилась гомеопатичной

В октябре 2020 в РФ была зарегистрирована вакцина от COVID-19 «ЭпиВак Корона» от центра «Вектор». Вскоре люди, которые добровольно вызвались быть привитыми этим средством объединились в группу в Telegram. Её участники пытались понять, были ли они привиты плацебо и насколько новая вакцина вообще эффективна. Со временем доля отрицательных результатов на антитела после вакцинации стремительно выросла, при том, что участники эксперимента не получали ответы на интересующие их вопросы от Роспотребнадзора и «Вектора». Добровольцы решили проверить эффективность вакцины сами при помощи математиков, биологов и независимых лабораторий. 22 марта сбор и анализ данных проверки был завершён. NEWS.ru поговорил с одним из ее руководителей Андреем Криницким, который рассказал о том, почему их исследование говорит о неэффективности «ЭпиВак Корона» и чем это опасно.

— В чем была необходимость такого исследования?

— Массовая гражданская вакцинанция «ЭпиВак Короной» началась одновременно с третьим этапом клинических исследований, то есть когда исследование не было завершено должным образом. В принципе, в условиях пандемии это нормальная ситуация — так же было у «Спутник V». Однако в отличие от других вакцин, вокруг «ЭпиВак Короны» полный информационный вакуум. Нет публикаций промежуточных результатов исследований. В этих условиях мы вынуждены самостоятельно изучать качество вакцины, так как волнуемся за своё окружение и за остальных людей вокруг нас. Начав исследование, мы обнаружили, что не находим подтверждения свойств вакцины, которые бы обеспечивали защиту.

Андрей Криницкий Личный архив

— В исследовании вы пишете о большом проценте людей без антител. На скольких людей вакцина подействовала стопроцентно или таких не было?

— Тут важно определиться с терминами. Что значит «вакцина подействовала?». СМИ и общественность пошла по простому варианту: если антитела есть, то вакцина подействовала, но это большое заблуждение. Единственный критерий ее действия — вакцина защищает от тяжелого течения COVID-19. Выработка тел — это косвенный признак. Его нужно сопоставлять с тем, защищает вакцина или нет. В случае со «Спутник V» нам это удалось сделать — я также состою в гражданской группе исследования «Спутника». В случае с «ЭпиВак Короной» — не удалось. Там у нас возникают вопросы вообще к самим антителам как таковым.

— Как я понимаю, результаты неудовлетворительные даже и по выработке антител?

— Опять же к вопросу о терминологии. ВОЗ одобряет вакцину, если иммуногенность более 50%, то есть если более чем у половины привитых детектируют антитела. С «ЭпиВак Короной» вопрос о числе антител открытый. У нас есть опасения, так как наши исследования показали иные результаты, нежели те, о которых говорили в «Векторе». Там говорили о 100% выработке антител, потом оговаривались, что в возрастной группе 60+ антитела вырабатываются у 94% привитых. По нашим данным выходило, что иммуногенность составила около 70%. Когда мы это увидели, мы посчитали, что все остальные заявления о «Векторе» требуют дополнительной проверки.

— Расскажите подробнее об этих проверках и что вас в них насторожило.

— Сначала мы стали проверять рекомендованным Роспотребнадзором тестом участников клинических испытаний. У нас получилось, что антитела появились лишь у 50%, при том, что плацебо должно быть лишь у четверти. Мы удивились, нам было непонятно, почему так. Потом началась массовая гражданская вакцинация. Мы обследовали её участников и увидели, что антител нет у третьих. Однако когда мы сделали поправку на плацебо, данные сошлись. Иными словами иммуногенность значительно отличается от заявленной «Вектором».

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— Почему нужен был специальный тест от «Вектора»?

— Обычно когда происходят клинические исследования чего-либо, есть слепая группа, в которой люди не знают, что им вкололи, и в которой четверть или половина получают физраствор. Ни врачи, ни пациенты не знают, что им вкололи. Мы, добровольцы, шли на это осознанно, подписывали согласие, чтобы страну начали как можно раньше вакцинировать. Однако гражданскую вакцинацию запустили вместе с нами. Возник вопрос — зачем подвергать себя во время пандемии риску из-за возможного укола физраствором, если уже идёт гражданская вакцинация? Мы писали в Минздрав с просьбой привить всех плацебников, но там ответили отказом. Тогда Роспотребнадзор и «Вектор» пошли нам навстречу, предоставили специальный тест, по которому можно было определить, кто получил вакцину, а кто — нет.

— Тест этот не улучшил результаты в пользу «Вектора»?

— Да. В частности мы с помощью него выяснили, что у нас заболели COVID-19 люди, которые получили две прививки и у которых прошло достаточно времени для формирования иммунного ответа. То есть по этому тесту у людей есть антитела, но они заболевают тяжело, средне, со всеми симптомами. Этого мы не наблюдали у привитых «Спутник V» — он у нас выступал как референтное значение.

— То, что люди заболевают несмотря на антитела, связано с отсутствием Т-клеточного ответа (один из иммунных ответов организма на вирус, когда с ним борются клетки иммунной системы без участия антител — прим. NEWS.ru)?

— С Т-клеточным ответом нет полной ясности. Это скорее вопрос к учёным. Мы проверяли на него около 14 человек. Каких-то внятных результатов не получили — слишком маленькая выборка.

— Судя по вашим данным у вас 19 человек в группе гражданской вакцинации, 120 — группе клинических исследований. Не мала ли выборка?

— Да, это не такие уж большие значения. Однако в группе есть профессиональные математики, которые высчитывали вероятности отклонений. Например, вероятность того, что к нам попали все плацебники. Эти вероятности ничтожно малы, ими можно пренебречь (Cогласно опубликованным данным, вероятность составляет три шанса из миллиона — прим. NEWS.ru).

— Вы пишете, что особо беспокоят заявления разработчика и журналистов о том, что «ЭпиВак Корона» — это «вакцина для пожилых, онкобольных и других людей, которые по разным причинам не могут или боятся вакцинироваться "Спутником"». Почему создатели вакцины ее так позиционируют?

— Вакцина мягкая, использует технологию, которая минимально нагружает иммунитет. Если бы она была рабочая, то это был бы большой прорыв.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Получается, можно, грубо говоря, сказать, что «ЭпиВакКорона» — пустышка?

— Чтобы сказать это обоснованно, нужно дождаться окончания третьей фазы испытания. Пока же можно лишь сказать, что с высокой вероятностью получилась гомеопатичная вакцина.

— Вы пишете, что произошёл сдвиг даты завершения I-II фаз испытания «ЭпиВак Корона» на май 2021-го и что причин никто не озвучил.

— Совершенно верно. Мы спрашивали об этом и нам никто не ответил.

— Расскажите подробнее о себе, других людях в исследовании.

— Я — предприниматель и волонтёр. Помогал во время пандемии пожилым людям. Я одним из первых пошёл на клинические испытания вакцин, так как знаю, что многие люди их боятся. К тому же, как предприниматель, я заинтересован в уменьшении локдауна. Наша группа состоит, в основном, из таких же людей, плюс ученые и обычные граждане, единомышленники.

— А что за лаборатории, о которых вы пишете, которые вам помогали в исследованиях?

— Их названия я сказать не могу, так как все лаборатории зависимы от Роспотребнадзора, который легко может прекратить их деятельность. Они не хотят идти на конфликт. Могу сказать, что мы отправляли данные профессору Чепурнову (профессор вирусологии доктор биологических наук Александр Чепурнов — прим. NEWS.ru). По нашей просьбе он выполнил проверку на живом коронавирусе, реакцию нейтрализации. Это очень не понравилось Роспотребнадзору. Они стали лить чернуху, чего мы не ожидали от серьёзного ведомства. Они ссылаются на какой-то его рабочий конфликт 15-летней давности, из-за которого у него теперь якобы зуб на «Вектор». Я считаю это переходом на личности. Нравится человек или нет — от этого не зависят результаты эксперимента. К тому же мы учли это при дизайне эксперимента. Мы отправили ему плазму в слепом виде: он не знал, где чья. Туда мы добавили много групп контроля: плазму привитых «Спутник V», плазму переболевших и так далее. Даже если бы профессор хотел навредить «Вектор», эффективно он бы сделать это не смог. Также в Роспотребнадзоре говорили, что эксперимент проводился в лаборатории, у которой нет доступа к такой группе патогенов, как коронавирус, но это — просто бюрократия. На фактическую сторону эксперимента это не влияет.