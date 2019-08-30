https://static.news.ru/photo/1ae3961e-cb87-11e9-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Rietschel/ZB/Global Look Press

Стоимость полиса каско для большинства российских автомобилистов уменьшится на 10-30% за счёт более точного определения уровня риска при вождении. Оценивать его станет искусственный интеллект.

Данные изменения на рынке каско ожидаются уже в ближайшие годы. Об этом рассказал гендиректор онлайн-платформы персонального страхования Mafin Алексей Тимонин, сообщает РИА Новости/Прайм .

Эксперт отметил, что новые онлайн—платформы способны анализировать большое количество данных, на основании которых система подбирает наиболее оптимальное персональное предложение.

Так, например, высокая стоимость страховки за наиболее угоняемый цвет автомобиля может быть компенсирована благополучным районом проживания автомобилиста или маркой автомобиля. В 70% случаев при таком подходе искусственный интеллект предлагает полис каско по существенно более низкой цене, чем в большинстве страховых компаний, — уверяет Тимонин.

В настоящий момент искусственный интеллект способен анализировать более 70 параметров каждого отдельного страхователя.

Ранее News.ru сообщал, что искусственный интеллект поможет искать пропавших россиян. Поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» получат в помощь технологию «Beeline AI — Поиск людей», в основе которой лежит использование нейросетей. Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей. Это ускорит процесс просмотра и анализа снимков в два раза. Сейчас это делается вручную.