Instagram заблокировал проект российского телеканала RT

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу Redfish — англоязычного проекта российского телеканала RT, который получает финансирование из российского федерального бюджета. В организации считают блокировку политически мотивированной, об этом сообщается на сайте проекта. Redfish сообщил, что и ранее со стороны Instagram оказывалось давление.

По данным сотрудников Redfish, Instagram не стал раскрывать причины блокировки, сославшись на соображения конфиденциальности. На момент закрытия доступа у страницы было почти 420 тысяч подписчиков.

В сообщении говорится , что в последние месяцы на него оказывалось «внешнее подавление» — «ложное обозначение Redfish как СМИ, контролируемого Россией», и подавление общего роста при улучшении иных показателей.

Хотя нас не удивляет цензура Instagram, мы рассматриваем этот последний эпизод подавления как неотъемлемую часть борьбы платформы с медиаисточниками, бросающими вызов мейнстриму, — говорится в публикации издания.

Ранее Redfish блокировала соцсеть Facebook, которой принадлежит Instagram. Тогда в компании объяснили произошедшее ошибкой автоматической системы модерации, которая посчитала фотографии казни Муссолини и зверств нацистов нарушением правил сообщества, писал РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли по результатам внутреннего исследования в компании Facebook.