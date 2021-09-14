Instagram может наносить ущерб психическому здоровью подростков

Социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К данному выводу пришли в самой Facebook, которой принадлежит соцсеть, пишет «Москва 24» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Принуждение к идеальному внешнему виду может подтолкнуть подростков к расстройству пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии, — цитирует издание исследование.

Оказалось, что просмотр Instаgram вызывает у некоторых пользователей, около 40% из которых cоставляют молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлeкательны или богаты. В частности, 32% девочек-подростков сообщили, что если они испытывали негативные чувства из-за своего внешнего вида, а cоцсеть усиливала их

Отмечается, что подростки часто cвязывали рост тревоги и депрессии с Instаgram. Так, 13% пользователей в Великобритании и 6% - в США сообщили, что под влиянием просмотра Instаgram у них появлялись суицидальные мысли. Особенно эти эффекты раcпространены среди девочек-подростков и молодых женщин.