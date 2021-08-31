Ко Дню знаний «Одноклассники» выпустили стикеры со звуком от звёзд

Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню знаний выпустила особую серию звуковых стикеров. Теперь известные школьные фразы зазвучат голосами знаменитостей, сообщается в пресс-релизе соцсети.

Как отмечается, фразы «Можешь же, когда захочешь!», «Моё терпение скоро лопнет!», «Потише можно?» и многие другие озвучили певицы Наталья Подольская, Альбина Джанабаева и Nola. Также в соцсети появился стикерпак с яркими моментами из сериала «Училка в законе» от телеканала «Пятница». Поздравить друзей и близких с Днём знаний можно будет и вместе с популярными героями мультсериала «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд».

Кроме того, 1 сентября в «Одноклассниках» стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи смогут получить различную образовательную информацию: занимательные факты о культуре и науке, о познании мира, а также публикации, посвящённые карьере и дополнительному образованию взрослых.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» обзавелись новой функцией по созданию собственных стикеров. При помощи специального конструктора пользователи с лёгкостью смогут создать стикеры и мемы, даже не обладая навыками фоторедактирования.