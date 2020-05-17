Инна Чурикова написала поручительство за экс-главу карельского «Мемориала»

https://static.news.ru/photo/23ae6808-984d-11ea-a1a2-fa163e074e61_660.jpg Инна Чурикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народная артистка СССР Инна Чурикова написала личное поручительство за экс-главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, который находится в СИЗО. Документ она передала в Верховный суд республики Карелия, чтобы там рассмотрели её прошение.

Я прошу вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения, — цитирует «Новая газета» текст письма актрисы.

Чурикова указывает на то, что сейчас в мире бушует коронавирусная инфекция. Дмитриев находится в зоне риска не только из-за возраста, но и из-за слабого здоровья. Новое заболевание может его «добить».

Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приёмной дочери. Кроме того, экс-глава карельского «Мемориала» обвиняется в изготовлении порнографии и незаконном хранении основной части одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена.

В июне 2019 года петрозаводский городской суд продлил арест историку. До уголовного преследования мужчина занимался раскопками захоронений жертв Большого террора, основал на месте расстрела более девяти тысяч человек мемориальный комплекс «Сандармох». Дмитриев считает, что его уголовное дело связано с деятельностью по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может обращать внимание на взаимодействие общественных организаций с органами правопорядка. Так он ответил на вопрос о позиции по преследованию центра «Мемориал».