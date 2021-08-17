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Инфекционист рассказала, с чем связано тяжёлое течение COVID-19

14:39, 18 августа 2021
Инфекционист рассказала, с чем связано тяжёлое течение COVID-19 Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Тяжесть течения коронавирусной инфекции зависит от того, как вирус попал в организм. Опаснее всего воздушно-капельный путь передачи, сообщила врач-инфекционист Светлана Малиновская для РИА Новости.

При воздушно-капельном контакте вирус передаётся с частицами слизи из носоглотки или слюной. При контактной передаче это происходит через слизистую или кожу, на которой был вирус. Непрямой контакт тоже случается, когда инфекция оказывается на руках, затем на ручках и поручнях.

Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая лёгкие, — объяснила Малиновская.

Поэтому важно носить маски, считает Малиновская. А лучшая защита, по её мнению, — вакцинация.

Ранее Минздрав назвал количество родивших после вакцинации женщин и сообщил о влиянии вакцины на плод.

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