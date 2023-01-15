Инфекционист рассказала, к какому гриппу человек менее адаптирован Инфекционист Машкова: вирус гриппа А приводит к наиболее тяжелым случаям заболевания

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Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Юг» Светлана Машкова заявила, что вирус гриппа А мутирует чаще всего, из-за чего организм человека к нему менее приспособлен. Именно поэтому данный вирус вызывает наиболее тяжелое течение болезни, отметила она в беседе с URA.RU.

Существует четыре типа вируса гриппа: A, B, C, D. Вирус типа А чаще других мутирует, поэтому к нему организм менее адаптирован, и он может протекать тяжелее, вызывать эпидемии, — пояснила инфекционист.

По мнению Машковой, навредить человеку способен любой тип вируса. При этом тяжесть течения любого гриппа, чаще всего, зависит лишь от состояния организма, в который попадает вирус. И если человек имеет хронические заболевания, грипп у него протекает более тяжело, заключила Машкова.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров заявил, что грипп B, пришедший в Россию на смену гриппу A, имеет те же неприятные особенности, но более мягкий. Сейчас ситуация с гриппом в России улучшается, но постепенно, подчеркнул он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что приход гриппа B на смену A свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема.