Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID

Ожидать стабилизации в России ситуации с коронавирусом в ближайшее время не следует. Это возможно только к концу лета. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости. Специалист выразил опасение, что этот показатель — ещё не предел. В стране ситуация с распространением COVID-19 крайне напряжённая и в дальнейшем может усугубиться.

Инфекционист отметил, что заболеваемость растёт по целому ряду причин. В их числе расслабленность россиян и несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, недоверие к вакцинам и антипрививочные кампании, зарубежные поездки, из которых граждане привозят новые мутации вируса.

Эксперт добавил, что большинство населения России не готово к встрече со штаммом «дельта» и высока вероятность того, что многие им заразятся. Шанс избежать этого есть у переболевших или привившихся ранее, если они пройдут ревакцинацию. Однако тех, кто готов сделать прививку после болезни, немного, а прививающиеся впервые получат иммунитет только через полтора месяца.

Поэтому до середины — конца августа мы с вами никаким образом ситуацию стабилизировать не будем, — цитирует агентство специалиста.

В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медпомощи населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса из-за жары. Он заверил, что проходить процедуру можно при любой погоде и в любое время года.