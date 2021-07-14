Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID
Сергей Попов
Сергей Попов
15:35, 14 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ожидать стабилизации в России ситуации с коронавирусом в ближайшее время не следует. Это возможно только к концу лета. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости. Специалист выразил опасение, что этот показатель — ещё не предел. В стране ситуация с распространением COVID-19 крайне напряжённая и в дальнейшем может усугубиться.
Инфекционист отметил, что заболеваемость растёт по целому ряду причин. В их числе расслабленность россиян и несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, недоверие к вакцинам и антипрививочные кампании, зарубежные поездки, из которых граждане привозят новые мутации вируса.
Эксперт добавил, что большинство населения России не готово к встрече со штаммом «дельта» и высока вероятность того, что многие им заразятся. Шанс избежать этого есть у переболевших или привившихся ранее, если они пройдут ревакцинацию. Однако тех, кто готов сделать прививку после болезни, немного, а прививающиеся впервые получат иммунитет только через полтора месяца.
Поэтому до середины — конца августа мы с вами никаким образом ситуацию стабилизировать не будем, — цитирует агентство специалиста.
В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медпомощи населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса из-за жары. Он заверил, что проходить процедуру можно при любой погоде и в любое время года.