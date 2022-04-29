Инфекционист Малышев призвал не бояться вспышки холеры в XXI веке

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В современном мире холеру легко можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением, заявил инфекционист Николай Малышев. Он уточнил, что к основным симптомам этого заболевания относится рвота и сильная диарея, пишет Lenta.ru.

Холера лечится, и довольно хорошо, если вовремя начать лечение. Вероятность летального исхода при этом заболевании довольно низкая, опять же, если начать вовремя лечить. Поэтому не надо заниматься самолечением, надо вызывать врача, — заверил Малышев.

Инфекционист добавил, что холера распространяется фекально-оральным путём, то есть через грязные руки и различные жидкости. В связи с этим, подчеркнул Малышев, даже если этот недуг появится в России, заболевание быстро купируют.

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