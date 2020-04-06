Индекс самоизоляции в Москве снизился

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Индекс самоизоляции с началом второй нерабочей неделе в Москве снизился. Тем не менее, многие жители столицы по-прежнему предпочли остаться дома.

По состоянию на 13 часов 6 апреля, индекс самоизоляции составляет 3,0. Это самый низкий показатель за восемь дней режима, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные индекса самоизоляции Яндекса.

В конце предыдущей недели президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 до конца апреля.

В целом к 6 апреля в России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели. В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство ограничило цены на медицинские маски и перчатки. На каждом этапе продаж — от производителя до розничной сети — цена на эти медицинские изделия не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара.