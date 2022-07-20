Иммунолог заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян Иммунолог Крючков заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо создать вакцину от обезьяньей оспы, она должна быть менее реактогенна, чем прививка от обычной оспы, новый препарат должен быть более безопасным, переносимым и удобным в применении, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Радио 1». По его словам, на сегодняшний день в мире существует ряд вакцин от оспы, основанных на штамме коровьей оспы в качестве активного вещества.

Нужно снизить реактогенность препарата, так как существующие вакцины от натуральной оспы очень реактогенные. Новая вакцина должна быть более безопасна, переносима и ориентирована на удобство применения. На сегодняшний день в мире существует целый ряд вакцин от натуральной оспы, которые в качестве активного вещества содержат штамм коровьей оспы. Они обеспечивают перекрёстный иммунитет против натуральной и обезьяньей оспы. Их эффективность оценивается примерно в 80–85%, — уточнил Крючков.

При этом иммунолог напомнил, что в ФМБА уже начали экстренно разрабатывать вакцину против оспы обезьян. Однако, по словам Крючкова, провести доклинические исследования за два с половиной месяца невозможно. Иммунолог предположил, что на данный момент завершена только часть из полного спектра исследований. В связи с этим медик подчеркнул, что до выхода препарата на рынок пройдет еще немало времени.

Ранее пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила, что специалисты ведомства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Отмечается, что в настоящее время идёт подготовка к доклиническим исследованиям её эффективности. Представители агентства указали на то, что новая вакцина уже прошла доклинические исследования её безопасности.