ТАСС: в России разработали вакцину от оспы обезьян

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Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила, что специалисты ведомства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Отмечается, что в настоящее время идёт подготовка к доклиническим исследованиям её эффективности. Представители агентства указали на то, что новая вакцина уже прошла доклинические исследования её безопасности, пишет ТАСС.

Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования её безопасности. Идёт подготовка к доклиническим исследованиям её эффективности, — сказано в пресс-релизе ФМБА.

По данным ВОЗ коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. В группе риска оказываются более молодые возрастные группы.

Британские специалисты Королевского университета Белфаста ранее заявили, что заражение оспой обезьян может в будущем привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. Учёные выяснили, что наиболее тяжёлыми неврологическими осложнениями стали энцефалит и судороги. В рамках исследования были проанализированы 1702 уникальных научных статьи, в 19 из них описывались случаи 1031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки.