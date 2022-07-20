Названы неврологические осложнения при оспе обезьян Британские учёные перечислили неврологические осложнения при оспе обезьян

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Британские специалисты Королевского университета Белфаста заявили, что заражение оспой обезьян может в будущем привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. Учёные выяснили, что наиболее тяжёлыми неврологическими осложнениями стали энцефалит и судороги. В рамках исследования были проанализированы 1702 уникальных научных статьи, в 19 из них описывались случаи 1031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки, пишут «Известия».

Имеются предварительные данные о ряде неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, — сказано в работе учёных.

Иммунолог Михаил Болков рассказал изданию, что любая инфекция, которая сопровождается воспалением и температурой, провоцирует разрушение тканей. Он отметил, что последствия такой инфекции могут быть тяжёлыми, даже если не было прямого воздействия на центральную нервную систему.

Психотерапевт Владимир Лозовой ранее заявил, что регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. По словам эксперта, период волнения наступает из-за стресса, в ходе которого возникают неконтролируемые действия. При этом человек начинает испытывать ощущение, что «он хуже всех».