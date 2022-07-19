Названы опасные последствия обкусывания ногтей Психотерапевт Лозовой назвал опасные последствия обкусывания ногтей

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Психотерапевт Владимир Лозовой заявил, что регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. По словам эксперта, период волнения наступает из-за стресса, в ходе которого возникают неконтролируемые действия. При этом человек начинает испытывать ощущение, что «он хуже всех», пишет URA.RU.

Механические повреждения, всевозможные инфекционные заболевания и достаточно выраженный психологический дискомфорт вплоть до формирующихся социофобий. Это страх того, что человек начнёт грызть ногти при каком-нибудь ответственном моменте и все будут смотреть на него, как на идиота, — поделился Лозовой.

Специалист назвал несколько причин такого поведения, включая предрасположенность к подобным проявлениям тревожности. Он порекомендовал обратиться к психотерапевту, чтобы получить необходимое лечение.

Эндокринолог Антон Поляков ранее заявил, что продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Эксперт добавил, что для разгрузки печени также нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Он также призвал обращать внимание на продукты, которые обладают «желчегонным эффектом», например, артишоки.