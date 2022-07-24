Иммунолог рассказал, что может привести к окончанию пандемии COVID Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса может закончиться благодаря «кентавру»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение подвида штамма «омикрон» «кентавр» может привести к окончанию пандемии COVID-19. По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, эта разновидность инфекции может сыграть роль «живой вакцины», сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что «кентавр» более заразный по сравнению с другими штаммами, но при этом для человека он менее опасен. Его распространение приведет к быстрой иммунизации населения.

И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть, — предположил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве выявлено пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр». Госпитализированных среди заболевших нет, болезнь у всех пациентов протекает в легкой форме. Главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с NEWS.ru заявил, что паниковать по этому поводу «абсолютно не стоит», оснований для введения карантина нет.