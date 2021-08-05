Иммунолог поднял вопрос об эффективности «ЭпиВакКороны»

Ответа на вопрос, способна ли вакцина «ЭпиВакКорона» защитить от коронавируса, пока нет. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире «Радио 1».

По его словам, промежуточные итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», согласно которым иммунологическая эффективность препарата составляет 79%, не отвечают на этот вопрос, так как исследовалась не клиническая эффективность.

Отмечается, что речь шла не о снижении заболеваемости коронавирусом или снижении количества тяжёлых случаев болезни, а об обнаружении антител, которые выявляются специальной системой, разработанной центром «Вектор».

И самый большой вопрос по «ЭпиВакКороне», на который пока нет ответа, — насколько те антитела, которые выявляются после вакцинации этим препаратом, способны нейтрализовать сам вирус SARS-CoV-2, — цитирует Крючкова медиапортал.

Специалист считает, что это можно было бы проверить с помощью теста на нейтрализующие антитела либо путём установления клинической эффективности. Однако таких данных по этой вакцине нет.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.