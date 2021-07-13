Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди молодёжи
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:58, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи объясняется изменением иммунной системы человека. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что изменения в организме происходят с течением времени.
Вспомните, как человек переносит ОРВИ: на некоторые виды вообще нет реакции, а в другой раз сляжет с температурой и уйдёт на больничный. Или бывает, что сейчас молодёжь не болела ковидом, а тут вдруг начала. Это происходит потому, что люди и их иммунная система меняются, — отметил врач.
По его мнению, любая вакцинация вызывает отклик иммунной системы и провоцирует ответ с её стороны. При выработке иммунитета система приходит в возбуждённое состояние, из-за этого возможно обострение различных заболеваний.
Приходит человек лет 40 и говорит, что раньше не болел, мог в холодной воде искупаться или с мокрыми ногами походить, и не болел вообще. А потом начал замечать, что на каждое заболевание возникает насморк. Потому что меняются иммунные процессы и заболевание проходит иначе, — добавил Болибок.
Ранее стало известно, что иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным. Об этом заявила врач Виднoвской РКБ Ольга Ненaстина. Она привела в пример ситуацию с уханьским штаммом — если человек переболел им, это не помешает ему заразиться индийским штaммом.