Иммунолог оценил риски невакцинированных умереть от коронавируса

Коронавирус будет «искать» тех, кто получает медотвод от вакцинации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам специалиста, если у обычного пациента вероятность погибнуть от COVID-19 составляет 1 к 30, то у пациентов с хроническими заболеваниями — 1 к 15, 1 к 10, а с диабетом — 1 к 6.

Билобок отметил, что если у человека плохое состояние здоровья, то он не просто в группе риска, а в колоссальной группе риска.

Как заявил иммунолог, коронавирус в первую очередь будет «пытаться убить» тех, кто не вакцинировался от COVID-19. При этом вирус — это «полуживая безмозглая частица», которой неважно, верит человек в его существование и опасность или нет.

По его словам, люди часто умирают по глупости, доверившись слухам и домыслам о вакцинах. Болибок призвал слушать только компетентных специалистов, а не «антиваксеров», и рекомендовал сделать прививку от COVID-19.

Ранее научный журнал Nature опубликовал статью, согласно которой российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность.