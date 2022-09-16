Иммунолог Крючков: у 10% переболевших COVID-19 не появляется иммунитет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков заявил, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Он добавил, что это обычные здоровые люди, которые не страдают каким-то хроническим заболеванием. Эксперт отметил, что такие люди могут заболеть во второй раз практически сразу, пишет URA.RU.

Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается, — рассказал Крючков.

Он призвал проявлять осторожность в вопросе персональной защиты от заражения и порекомендовал избегать больших компаний и пользоваться масками.

Директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан ранее обратился к международному сообществу с призывом быть готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID-19. По словам представителя ВОЗ, специалисты не знают, как коронавирус продолжит эволюционировать. В случае появления более заразного и вирулентного штамма, отметил Райан, мир может не справиться.

Он добавил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса в настоящее время утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику.