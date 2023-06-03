Икону «Троица» установили в капсулу в храме Христа Спасителя Икону Рублева «Троица» установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя

Фото: Russian Look/Global Look Press

Икона Андрея Рублева «Троица»

Министерство культуры России сообщило, что икону «Троица» Андрея Рублева установили в специальную капсулу в центре столичного храма Христа Спасителя. Капсула будет обеспечивать необходимый режим влажности, сообщается на сайте ведомства.

Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника, — отметили в Минкультуры.

Пока древняя икона, являющаяся частью Государственного музейного фонда, будет находиться в храме, наблюдение за ней будут вести сотрудники Третьяковской галереи. В соборе она должна оставаться до 18 июня. Температурный режим, необходимый реликвии, будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма.

Ранее сообщалось, что в храм Христа Спасителя икону «Троица» доставили в автофургоне компании, занимающейся доставкой предметов искусства, в сопровождении автомобилей с проблесковыми маячками. В этом же фургоне икону в 2022 году привозили в Троице-Сергиеву лавру. Позже она отправится в Троицкий собор лавры.