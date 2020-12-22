Игрок по своей вине лишился выигрыша, обманом полученного в казино

https://static.news.ru/photo/581e6512-4454-11eb-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Любитель азартных игр разработал схему выигрыша денег при помощи обмана системы онлайн-казино. С её помощью он выиграл достаточно серьёзную сумму, однако лишился большей части средств, обратившись в службу поддержки. Свою историю мужчина сам рассказал на одном из американских сайтов.

Разработанная им стратегия детально не описана, однако уточняется, что с её помощью он выигрывал более трёх раз подряд. Сначала мужчина получил 250 долларов. Вскоре сумма выигрыша дошла до девяти тысяч. Азартный игроман сам не поверил в собственную удачу. Он обратился в службу поддержки и предупредил специалистов о ситуации. При этом мужчина продолжал использовать схему для получения выигрыша. Он решил, что пора выводить деньги, после того как сумма выигрыша достигла 15 тысяч долларов. Ему удалось снять пять тысяч, после чего сотрудники казино ограничили для него использование этой опции.

Игрока возникшая ситуация не остановила. Мужчина продолжил играть. Когда он дошёл до того, чтобы получить возможность записать на свой счёт выигрыш 38 тысяч долларов, с ним связался администратор сайта. Оказалось, что специалисты проверили использованную схему. Она оказалась багом. Сотрудники казино сохранили на его счету 6,5 тысячи долларов. Кроме того, за мужчиной остались все заработанные игровые очки, рассказал он на сайте Reddit.

Пользователи Сети посмеялись над тем, как горе-мошенник сам себя выдал. Многие написали, что ему стоило просто забирать деньги и заканчивать игру. Некоторые даже в шутку сравнили мужчину со школьником, напоминающим учителю, что тот забыть задать домашнюю работу.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Индии полиция расследует дело в отношении группы лиц, попытавшихся продать в Интернете офис премьер-министра страны Нарендры Моди.

На данный момент они арестованы решением суда. Четверо мужчин разместили в Интернете объявление о продаже офиса, описав помещение как виллу с четырьмя ваннами и дорогими коврами. Общая площадь недвижимости составляет 604 квадратных метра.