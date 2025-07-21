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21 июля 2025 в 11:24

HR-эксперт объяснила, почему молодые работники не соблюдают гигиену

HR-эксперт Лоикова связала неопрятность работников с проблемами в жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодые работники могут не соблюдать гигиену и этику в связи с тяжелым периодом в жизни, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что в таких ситуациях у людей нередко отсутствуют силы на базовый уход за собой.

Неряшливость может быть признаком психологических проблем, например, социофобии или расстройства аутистического спектра, отметила Лоикова. Несоблюдение гигиены порой связано и с физическими причинами. У сотрудника могут быть проблемы со здоровьем, в том числе повышенная потливость.

При этом в некоторых случаях такое поведение обусловлено простой беспечностью и отсутствием самокритики. Это особо присуще молодым людям, уточнила эксперт. Несоблюдение гигиены также может быть протестом сотрудника, допустила Лоикова.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее заявил, что многие молодые люди задумываются только о собственном благополучии, не интересуясь ценностями общества. Отсутствие чувства долга и несерьезное отношение к работе делают их ненадежными сотрудниками, добавил эксперт.

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